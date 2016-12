The South African Hockey Association today announced the SA Women and SA Mens squads that will be taking part in the Cape Town Summer Series in January 2017. The series participating countries are: Women – China, Belgium, South Africa : Men – Netherlands, Belgium and South Africa.





SA WOMEN

Sanani Mangisa SG

Marelise van Tonder NG

Mmatshepo Modipane NG

Phumelela Mbande NG

Lisa Deetlefs SG

Kara Stella KZN C

Nicolene Terblanch NG

Jessica O’Connor KZN C

Kirsty Adams BOLAND

Erin Hunter WP

Nicole Walraven FS

Christine Roos NG

Quanita Bobbs WP

Celia Evans NG

Ilse Davids WP

Shelley Russel SG

Jade Mayne WP

Marizen Marais SG

Stefanie Baxter SG

Kelly Madsen KZN C

Izelle Verster NG

Sulette Damons NW

Candice Manual WP

Dirkie Chamberlain NG

Bernadette Coston SG

Lilian du Plessis SG

Kate Koening KZN C

Tarryn Glasby WP

Toni Marks SG

Tanya Britz FS



SA MEN

Rassie Pieterse SG

Gowan Jones KZN C

Siya Nolutshungu KZN C

Daniel Bell WP

Robin Jones KZN C

Gareth Heyns SG

Jethro Eustice KZN C

Dylan Swanepoel WP

Mohamed Mea KZN C

Tyson Dlungwana SG

Rhett Halkett WP

Alex Stewart WP

Timothy Drummond KZN C

Ryan Julius WP

Reza Rosenberg SG

Clinton Panther SG

Taine Paton KZN C

Jonty Robinson KZN C

Owen Mvimbi SG

Keenan Horne WP

Ignatius Malgraff EP

Tevon Kok NG

Nqobile Ntuli KZN C

Brandon Panther SG

Ryan Crowe SG

Damian Kimfley KZN C

Richard Pautz NG

Ross Hetem KZN C



SA Hockey Association media release