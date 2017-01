Pakistan Hockey Federation has announced the names of 74 trainees for the National Senior camp starting at the Abdul Sattar Edhi Hockey Stadium, Karachi from January 12.





The list includes a number of players named for the first time for the National Senior Camp.



They have been picked on the basis of performance at the recently held National Championships in Lahore.



LIST OF PROBABLES



GOALKEEPERS:

1. Imran Butt - PIA

2. Amjad Ali - SSGC

3. Mazhar Abbas - NBP

4. Ali Raza - NBP

5. Muneeb-ur-Rehman - SSGC

6. Hafiz Umair Ali - SNGPL

7. Ali Haider - PIA

8. Waleed Akhtar - Bannu



DEFENDERS:

1. Asad Aziz - Navy

2. M. Aleem Bilal - WAPDA

3. Muhammad Irfan - PIA

4. Nawaz Ishfaq - SSGC

5. Qazi Asfand - WAPDA

6. Rashid Mahmood - Navy

7. Tasawar Abbas - WAPDA

8. Faisal Qadir - NBP

9. Fareed Ahmad - WAPDA

10. Toseeq Arshad - NBP

11. M. Rizwan Jr. - SSGC

12. Taimoor Malik - PIA

13. Zohaib Ashraf - WAPDA

14. M. Atif Mushtaq - NBP

15. Hassan Anwar - WAPDA

16. Mubasshir Ali - NBP

17. Zahid Ullah - PAF

18. Abu Bakar Mahmood - NBP

19. Faizan - NBP

20. M. Junaid Kamal - NBP

21. M. Usman - Railways

22. Tazeem-ul-Hassan - Railways

23. Muhammad Adnan - SSGC

24. Ammad Shakeel Butt - NBP

25. Kashif Ali - PIA

26. Sohail Manzoor - Punjab

27. Amir Sultan - Navy

28. Zubair - Army

29. Rehan Ashraf - KPK



FORWARDS:

1. M. Irfan Junior - WAPDA

2. Fayyaz Yaqoob - Sargodha

3. M. Umar Bhutta - WAPDA

4. Arslan Qadir - NBP

5. Ali Shan - SSGC

6. Ijaz Ahmad - WAPDA

7. M. Rizwan Senior - Army

8. Rana M. Umair - WAPDA

9. Abdul Haseem Khan - Karachi

10. Hafiz Hussnain - HEC

11. Faisal Rashid - Sheikhupura

12. Adeel - HEC

13. Karim Khan - PTV

14. M. Zubair - PIA

15. Shafqat Rasool - PIA

16. Sharjeel - Police

17. Nohaiz Zahid Malik - Sialkot

18. Yasir Dilawar - PQA

19. Nadeem - Rawalpindi

20. Ajmal Butt - Railway

21. Shan Irshad - NBP

22. M. Azfar Yaqoob - NBP

23. Muhammad Dilber - NBP

24. Muhammad Atiq - NBP

25. M. Bilal Qadir - NBP

26. Mohsin Sabir - Navy

27. Rana Suhail Riaz - SSGC

28. Sami Ullah - PAF

29. Muhammad Rizwan - SSGC

30. Muhammad Naveed - NBP

31. Fahad Ullah Khan - PAF

32. Umar Hamdi - WAPDA

33. Awais-ur-Rehman - PIA

34. Sabir - Navy

35. Abdul Jabbar - SNGPL

36. Zeeshan Ashraf HEC

37. Awais - Army



OFFICIALS:

Hanif Khan (Camp Commandant/Manager), Lt Col (retd) Mohsin (Assistant Manager),

Khawaja Junaid (Head Coach), Ahmed Alam (Coach), Nadeem Lodhi (Video Analyst)



PHF Media release