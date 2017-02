Pakistan Hockey Federation has announced the names of 47 players shortlisted for the second phase of the national senior camp which commences from February 11 at the National Hockey Stadium, Lahore.





74 players had attended the first phase of training at the Abdul Sattar Hockey Stadium, Karachi.



PROBABLES FOR THE 2nd PHASE OF SENIORS TRAINING CAMP



GOALKEEPERS:

1. Amjad Ali - SSGC

2. Mazhar Abbas - NBP

3. Waleed Akhtar - Bannu

4. Ali Haider - PIA

5. Hafiz Ali Umair - SNGPL

6. Usman Ghani - Railway



DEFENDERS:

1. Ammad Shakeel Butt - NBP

2. M. Aleem Bilal - WAPDA

3. Nawaz Ashfaq - SSGC

4. Tazeem-ul-Hassan - Railway

5. Abu Bakar Mahmood - NBP

6. Mubashir Ali - NBP

7. Atif Mushtaq - NBP

8. M. Rizwan Jr. - SSGC

9. M. Toseeq Arshad - NBP

10. Tasawar Abbas - WAPDA

11. Rashid Mahmood - Navy

12. Fareed Ahmed - WAPDA

13. Faisal Qadir - NBP

14. M. Irfan Senior - PIA

15. Junaid Kamal - NBP

16. Taimoor Malik - PIA

17. Amir Sultan - Navy

18. Qazi Asfand Yar - WAPDA

19. Nadeem Haider -

20. Syed Kashif Shah - SSGC



FORWARDS:

1. M. Irfan Junior - WAPDA

2. M. Umar Bhutta - WAPDA

3. Abdul Haseem Khan - Karachi

4. M. Rizwan Senior - ARMY

5. Ali Shan - SSGC

6. Ijaz Ahmad - WAPDA

7. M. Arslan Qadir - NBP

8. Dilber Hussain - NBP

9. M. Azfar Yaqoob - NBP

10. M. Atiq - NBP

11. Sharjeel Saeed - Police

12. Kareem Khan - PTV

13. Awais Zahid - Army

14. Sami Ullah - PAF

15. Fayyaz Yaqoob - Sargodha

16. Rana Umair - WAPDA

17. Faisal Rasheed - Sheikhupura

18. M. Sabir - Navy

19. Zeeshan Bukhari - SSGC

20. Yasir Dilawar - PQA

21. Fahad Ullah - PAF



PHF Media release