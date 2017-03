Pool B SUI - RUS 1 - 4

Pool A USA - CHI 2 - 2 (2 - 0)

Pool A CAN - BAR 10 - 0

Pool B JPN - TTO 5 - 1



Final Pool Standings



Country P W D L GF GA GD WD LD Points

Pool A

CAN 3 3 0 0 19 3 16 0 0 9

USA 3 1 0 1 11 7 4 1 0 5

CHI 3 1 0 1 5 8 -3 0 1 4

BAR 3 0 0 3 2 19 -17 0 0 0

Pool B

JPN 3 3 0 0 11 2 9 0 0 9

RUS 3 2 0 1 8 5 3 0 0 6

TTO 3 1 0 2 8 10 -2 0 0 3

SUI 3 0 0 3 3 13 -10 0 0 0



