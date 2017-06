Bengal captain Mohd. Riyazuddin led from the front, scoring five goals in his team’s massive 22-0 crushing of hapless Tripura in a Pool E match of the Men’s National hockey championship B-Division here on Friday.





S. Silverstalin struck twice in Tamil Nadu’s 2-0 win against Chhattisgarh in Pool H, while favourite PSPB won its fourth match on the trot with an 11-0 victory over Rajasthan.



The results:



Pool A: PSPB 11 (Sumit 2, Bikash Toppo 2, Varun Kumar, Diwakar Ram, Lalit Upadhyay, Sher Singh, Md. Amir Khan, Tushar Khandker) bt Rajasthan 0.



Pool B: CRPF 3 (Saroj Ekka, Bikash Kujur, Sudhir Horo) bt Hockey Him 0.



Pool C: Bengaluru 5 (S. Mithun Bijwad 2, H.T. Ramesh 2, Manikanth Bejawad) bt Assam 3 (Rituraj Boro, Balin Boro, Harvir Singh); Coorg 3 (Biddappa Bachira, K.T. Kunjappa, M.K. Muddappa) bt Sports Authority of Gujarat 2 (Ruchit Patel, Ashab Kureshi).



Pool D: Central Secretariat 15 (S.P. Thimmanna 5, Hassan Basha 3, Jayesh Jadhav 2, Ajitesh Roy 2, M. Gunasekar, Vikas Pillay, Ranjit Kullu) bt Goa 0; Manipur 4 (Ganendrajit Ningombam 2, Bhakar Ningombam, Amerjit Singh Hemam) bt Madhya Bharat 1 (Jagmohan Kushwaha).



Pool E: Bengal 22 (Md. Riyazuddin 5, Saurabh Kumar Singh 4, Gurpreet Singh 3, Taranveer Singh 2, Gurdeep Singh 2, Avik Chakraborty 2, Gurdeep Singh Buttar, Shariq Mohammed, Deepak Kumar Sah, Abhinandan Thakur) bt Tripura 0; Himachal 8 (Anuj 4, Sumeet Pal Singh 2, Vinod Kumar, Jaswinder Singh) bt Bihar 2 (Anuj Raj, Jony Kumar).



Pool F: Madhya Pradesh 16 (Prakash Singh Rawat 3, Meet Singh Thakur 3, Mayank James 3, Sushil Maharshi 2, Dharmendra Rajbhar 2, Deepak Pal, Tanmay Ram, Sampath Kumar) bt Gujarat 0.



Pool G: PNB 14 (Gagandeep Singh Sr. 3, Sukhjeet Singh 3, Gurjinder Singh 2, Satender Dalal 2, Shivdeep 2, Gagandeep Singh 2) bt Kerala 2 (B. Sreejith, Jinoy Varghese); Puducherry 4 (R. Ragu, N. Sellamuthu, T. Arunkumar, N. Kamalakannan) bt Dadra & Nagar Haveli 3 (Suman Sachin Kindo, Ved Prakash, Nitesh).



Pool H: Tamil Nadu 2 (S. Silverstalin 2) bt Chhattisgarh 0; SSB 6 (Agandeep Singh 2, Naocha K. Singh 2, Pradeep Singh, Ashutosh Kumar) J&K 1 (Jasprit Singh).



