Friday 25 August 2017



12:30 Men / Pool C Austria AUT 1 - 1 POL

14:45 Men / Pool C ESP 1 - 0 IRL

17:00 Men / Semi Final 1 GER 2 - 2 BEL (Belgium win 2-0 on shoot-out)

20:00 Men / Semi Final 2 NED 3 - 1 ENG



Men Pool C

W D L P

Spain 1 1 0 4

Ireland 1 0 1 3

Austria 0 2 0 2

Poland 0 1 1 1



