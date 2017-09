COLORADO SPRINGS, Colo. – After multiple tryouts across the United States during which more than 200 women participated, the U. S. Women’s Masters Committee is pleased to announce the training squads for the FIH Masters World Cup to be held July 27 to August 5, 2018 in Terrassa, Spain. With the increased interest in Masters Hockey, the U.S. Women's Masters Committee has selected five squads in the following age groups, O-35, O-40, O-45, O-50 and O-55. This is an increase from two teams representing the U.S. Women's Masters Team at the last two World Cups in The Netherlands (2014) and Australia (2016). Travel teams for each squad will be announced in early 2018.





Below are the squads:

U.S. O-35 Women's Team Nicole Baudini Doral, Fla. Nora Bioty Mechanicsburg, Pa. Tiffany Cappellano Oley, Pa. Lindsay Coony Santa Barbara, Calif. Kelly Dearolf Lancaster, Pa. Laura Divjak Preston, Md. Jenny Everett Greencastle, Pa. Patricia Gillern Hartford, Vt. Afton Hess Joppa, Md. Joanna Hildebrand San Francisco, Calif. Lifon (Leaf) Huynh Gilroy, Calif. Brandilyn Alexander Kist Tega Cay, S.C. Tabitha Kleese Mechanicsburg, Pa. Monica Kling Sandy Springs, Ga. Heather Long Pottstown, Pa. Shannon Minnich Mechanicsburg, Pa. Sarah Perkins Santa Monica, Calif. Elizabeth Putz Monroeville, N.J. Stacey Ross Tamarac, Fla. Jessica Rose Shellenberger Lancaster, Pa. Kiley Strohm Hummelstown, Pa. Melissa Weiss Marriottsville, Md. Kim Young Jamaica Plain, Mass.

U.S. O-40 Women's Team Rachel Barger Atlanta, Ga. Lauren Baugher Waltham, Mass. Lucia Molina Berro Miami, Fla. Ruth Busienei Fountain Hills, Ariz. Megan Callahan Baltimore, Md. Magdalena Castro Key Biscayne, Fla. Michelle Custer Denver, Pa. Colleen Faessinger Stanhope, N.J. Mara Grossi North Miami Beach, Fla. Valerie Haas Oakland, Calif. Elzeth Hetzler San Ramon, Calif. Kelly Hoffman Portland, Maine Amanda Janney Bloomington, Ind. Therese Lostroscio Ovid, Mich. Kelly Mackinnon New York, N.Y. Kristen Mohamed Scottsdale, Ariz. Christina Needham Mystic, Conn. Alison Pottage Oreland, Pa. Maria Florencia Raffo Pembroke Pine, Fla. Kristy Recek Bel Air, Md. Jackie Scally Oak Park, Calif. Georgina Serenelli Pinecrest, Fla. Margie Shen Cupertino Calif. Tamika (Mimi) Smith Columbia, Md. Kim Tolbert Severn, Md. Marije Toth Michelle Webber Baltimore, Md. Kelly Cawley Williamson Oley, Pa. Elizabeth Wood Phoenix, Ariz.

U.S. O-45 Women's Team Clara Ambrose Westport, Conn. Jen Anderson Owings Mills, Md. Chantal Lacroix Ayers Apex, N.C. Jennifer Bandura Boiling Springs, Pa. Elisa Bell Orange, Calif. Ana Berra Doral, Fla. Sandra Binder Westchester, Calif. Kim Bush Raleigh, N.C. Anne Dillman Lancaster, Pa. Susan Elliott Fountainville, Pa. Melissa Emery Big Sky, Mont. Streya Hart Victoria, Minn. Maya Harutyunyan Glendale, Calif. Nancy Houghton Wallingford, Vt. Kari Johns Darien, Conn. Margaret Kelly Needham, Mass. Carla Lane Oklahoma City, Okla. Gina Lucido Henrico, Va. Florencia Manero Key Biscayne, Fla. Wendi Massaro Stamford, Conn. Holly Master Watertown, Mass. Melissa Nash Mertz Elizabethtown, Pa. Jill Reeve Rumford, R.I. Christina Sommerfield Lewes, Del. Pamela Stuper Hamden, Conn. Sanda Tomak North Haven, Conn. Patti Webb Monkton, Md. Shannon Petrick Zeidler Lutherville, Md.

U.S. O-50 Women's Team Toni Arner Red Hill, Pa. Christine Couteau San Jose, Calif. Maria Cunich Alameda, Calif. Silvia Days Aventura, Fla. Meri Dembrow Royal Oak, Mich. Beth Denmead Netcong, N.J. Sophie Etienne Belmont, Mass. Karina Ebe Greco Aventura, Fla. Carol Gulija Flemington, N.J. Nicky Hitchens Philadelphia, Pa. Christine Hutchinson Parkland, Fla. Maria Keesling Downingtown, Pa. Laura Alejandra Mena North Miami, Fla. Christina Parrott San Jose, Calif. Kelly Dawson Setser Louisville, Ky. Kelley Shea West Chester, Pa. Denise Sheehan Glenmoore, Pa. Alison Smith Highland Park, Ill. Nori Smith Suwanne, Ga. Mercedes Suarez-Russell Granada Hills, Calif. Alicia Terrizzi Pottstown, Pa. Denise Zelenak Wilmington, Del.

U.S. O-55 Women's Team Diane Angstadt Middletown, Pa. Deb Atkins Quarryville, Pa. Donna Chung Canton, Mass. Lisa Cropper Franklin, Mass. Karen Croteau Harpswell, Maine Ishbel Dickens Seattle, Wash. Barbara Doran New York, N.Y. Lauren Downs Greenwich, Conn. Cindy Dysenchuk Hebron, Conn. Lucy Godfrey Churchville, Md. Cathy Jackson Anne Keating New York, N.Y. Linda Kreiser Philadelphia, Pa. Lorraine Lewis Bethesda, Md. Barb Marois Dover, N.H. Barb Martell Elizabeth, N.J. Jeanne McLaughlin Quakertown, Pa. Diane Molinaro Quakertown, Pa. Wendy Morris Pennington, N.J. Susan Mota Flemington, N.J. Georganne Nattress Norwalk, Conn. Janet Powers Towson, Md. Elizabeth (Lisa) Pratt Washington, D.C. Michelle Reilly-Finegan Mechanicsville, Pa. Stella Volpe New Hope, Pa. Barb Wachowiak Hamburg, N.Y. Rene Zelkin Lorton, Va.

USFHA media release