Ben Somerford







Three teams have been selected to represented Australia at next year’s IMHA Masters World Cup in Spain, Terrassa, following the Men’s Masters Championships in Hobart.





Queensland, Victoria and Western Australia triumphed in the Over 35s, Over 40s Division One and Over 45s Division One respectively on Sunday.



Teams for the fifth Masters World Cup, to be played from 27 July – 5 August 2018, were named after the finals.

IMHA 5th Masters World World Cup Australian Teams

Chef De Mission Martin Ferrari

Team Doctor Dr. Leanne Fung

35’s Australian Team

Coach: Bill Tompkins

Manager: Ian Edwards

Medical : Alex Flohr

Captain Traill Anthony VIC Essendon

V.C. Byrne Adam QLD Warwick

V.C. Hotchkis Mathew ACT Curtin

Armstrong Angus WAC Nomans Lake

Barry Adam QLD Everton Hills

Bhullar Kula QLD Macgregor

Campbell Craig NSW Castle Hill

Cormack lee SA Bellevue Hill

Cooper Lachlan SA Seaton

Fletcher Stuart NSW Toukley

Helmstedt QLD Kirkwood

Jones Alex VIC Fairlight

Mascumber Stephen VIC Torquay

Mahony Duncan QLD Lammermoor

Rogers David QLD Railway Estate

Somers Peter QLD Nudgee

Sutherland Troy NSW Elderslie

Vimpani Simon NSW New Lambton

Shadows Hogan Michael NSW Oran Park

Landsberg Andrew QLD Norman Gardens

Fernance John NSW Adamstown

Mc Intyre Shane NSW South Penrith

Richards Cameron QLD Carina

Tamblyn Jordon WA Strathfieldsaye

Hunt Tristian NSW Fletcher

Purcell Andrew VIC Yarraville

Zanetti Ashley QLD Windsor

Creaves Geoff VIC Rowville

Knights Trent NSW Minto

40’s Australian team

Coach: Craig Williams

Manager: Paul Hardie

Ass Manager: Letitia Hope

Medical: Sharon Dixon

Captain Toussaint Nigel VIC Moonee Ponds

V.C. Brennan Daniel VIC Box Hill North

V.C. Stebbings Jonathon ACT Bentleigh

Bannister Adam NSW Canterbury

Carlson David QLD

Hammond David VIC Seaford

Hope Matthew ACT Canberra

Houghton Stewart QLD Mansfield

Korcz Aleksander SA Adelaide

Lobsey Matthew NSW Grafton

MacKinnon Luke ACT Duffy

May Andrew QLD Runcorn

Mayfield Daniel QLD Mackay

McCarthy Chris ACT Taralga

McLean Stuart VIC Avondale Heights

Reid Scott QLD Proserpine

Rossiter Troy QLD Wurtulla

Selby Matthew TAS Devonport

Shadows Sims Graeme WAC St James

Bradley Matthew QLD Eatons hill

Freeman Sam SA Sturt

Maff Brett QLD Charters Towers

Watson Jamie VIC Doncaster

Dowd Rodney QLD Cranbrook

Robertson Greg VIC Pascoe Vale

Martin Christopher QLD Mundingburra

Withington Stuart TAS Perth

Ward Thornton Myles NSW Allambie Heights

Newman Jesse WA Hamilton Hill

45’s Australian Team

Manager: Gary Porteous

Manager: Brett Picknell

Medical : Darren Poon

Captain Withington Brett TAS Norwood

V.C. Brown David NSW East Lismore

Colthart Allan WA Carlisle

Brown Simon NSW Wollongbar

Clark Chris NSW Goonellabah

De Souza Dominic NSW North Manly

Hill Nick VIC Mcleod

Hurst David WA Ashby

Keeble Peter QLD Runaway Bay

Newton Andrew NSW Blakehurst

Philips Leon ACT Harrison

Siva Brian WA Dalkeith

Smith Damian TAS New Town

Smith Grant QLD Casino

Stephenson Tim VIC Somerton Park

Tilker David VIC Croydon

Wightman Dean QLD Bundaberg

Williams Darren ACT Royalla

Shadows Ellison Adam NSW Coffs Harbour

Fordham James NSW Abbotsford

Illingworth Michael WA Greenwood

Brooks Alistair TAS Howrah

Hamilton Matthew ACT Calwell

Kooner Pete TAS Yowie Bay

McDonald Stewart WA West Leederville

Johnston Wesley NSW Cordeaux Heights

Jones Adrian NSW Maroubra

Poke Jarrad TAS Smithton

King Graeme QLD Trinity Park

Whelen Kieran VIC St Kilda



Hockey Australia media release