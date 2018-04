Port Moresby (PNG)



Results 27 April 2018



VAN v SOL (RR) 5 - 2

PNG v AUS (RR) 0 - 33



Results 28 April



VAN v PNG (RR) 3 - 2

SOL v AUS (RR) 0 - 10



Final Classification



SOL v PNG (3rd/4th Place) 4 - 3

AUS v VAN (1st/2nd Place) 16 - 0



Final standings



1. Australia - Qualify for Youth Olympics

2. Vanuatu - Qualify for Youth Olympics

3. Solomon Islands

4. Papua New Guinea



