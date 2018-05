Durban



Results 2 May



KZNM v MPU (11&12 1 - 1 (2 - 1 SO)

SGW v WPP (9&10) 0 - 0 (2 - 1 SO)

FS v EP (7&8) 2 - 0

SA21G v KZNC (5&6) 1 - 1 (4 - 3 SO)

NW v NG (3&4) 1 - 0

SG v WP (Final) 1 - 1 (2 - 1 SO)



Final Placings



1. Southern Gauteng

2. Western Province

3. North West

4. Northern Gauteng

5. SA U21

6. KZN Coastals

7. Free State

8. Eastern Province

9. Southern Gauteng Witsies

10. Western Province Peninsulas

11. KZN Mynahs

12. Mpumalanga



