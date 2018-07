2018 Test Matches: CAN v CHN (M)

West Vancouver (CAN)



CAN v CHN 5 - 0



2018 Test Matches: BEL v CHI (W)

Brussels (BEL)



BEL v CHI 2 - 2



2018 Test Matches: ESP v USA (M)

Madrid (ESP)



ESP v USA 3 - 1



