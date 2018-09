Ben Somerford







The 2018 Australian Hockey League (AHL) is a step closer with all teams submitting their squad lists for last week’s deadline ahead of the opening round on Saturday and Sunday 6-7 October.





There may still be some changes as some teams may bring in imports, but the preliminary squads have been submitted as the anticipation ramps up.



This year’s AHL represents the last national competition in its current format, before next year’s revamped league is launched.



In 2018, the AHL will be played throughout four weekends of October, with three rounds before a finals weekend at a centralised location from 25-28 October.



Tickets are available now. Go to www.hockey.org.au/AHL18 for state-by-state ticket info.



The squads are as follows:



Canberra Lakers

Aaron Knight, Brendan Hill (gk), Owen Chivers, Glenn Turner (c), Davis Atkin, Mathew Neeson, Kazuma Murata, Niranjan Gupte, Jamie Hawke, Anand Gupte, Garry Backhus, Jake Staines, Manabu Yamashita, Ben Staines, Aaron Kershaw, Lewis McLennan, Lewis Shepherd, Thomas Deane, James Day, Thomson Stuckey, Andrew Charter (gk), James Lawrence (gk)

Coach: Peter Morgan



Canberra Strikers

Edwina Bone (c), Catriona Bailey-Price, Jessica Smith, Isabella Apps, Millie Monfries, Meredith Bone, Shelley Watson, Sophie Gaughan, Samantha Economos, Naomi Evans, Elena Tice, Beckie Middleton, Rebecca Lee, Kalindi Commerford, Tina Taseska, Sarah White, Rene Hunter (gk), Talei Forrest (gk)

Coach: Lindsay Burrows



NSW Waratahs

Lachlan Sharp, Tom Craig, Simon Orchard, Jack Hayes, Ash Thomas (gk), Matthew Dawson, Nick Holman (gk), Nathanael Stewart, Hayden Dillon, Flynn Ogilvie, Kurt Lovett, Blake Govers, Matthew Butturini, Daine Richards, Nicholas McEwen, Tristan White, Ben Craig, Ryan Proctor, Dylan Martin, Ehren Hazell, Kieran Govers, Timothy Brand

Coach: Brent Livermore



NSW Arrows

Jocelyn Bartram (gk), Sarah Johnston, Kate Hanna, Emily Smith, Jessica Parr (gk), Lisa Farrell, Grace Stewart, Anna Flanagan, Greta Hayes, Mikaela Patterson, Tamsin Bunt, Kaitlin Nobbs, Makaela Potts, Jessica Watterson, Georgina Morgan, Kate Jenner, Abigail Wilson, Mariah Williams

Coach: Katrina Powell



NT Stingers

Jason Lowe, Tarrant Haami-Jones, Adam Luck (gk), Adrian Lockley, Jamie Hullick, Corey Piggin, Jye Clark (gk), Jacob Andrade, Robert Duguid, Nicholas Hill, Nathan Hochman, Ronan Myyrylainen, Dylan Hill, Jason Hullick, Joel Carroll, Matthew Argent, Dwayne Abbott, Ewan Wallin, Isaac McDonald, Jeremy Hayward

Coach: Barry Shewring



NT Pearls

Elizabeth Duguid (gk), Jennifer Hoes (gk), Brooke Peris, Felicity Gallagher, Natarlia Smith, Grace Nalder, Jessica Martin-Brown, Tayla Ainslie, Courtney Knowler, Georgia Graf, Josie Short, Babette van der Velden, Kim Leiper, Erin Lidbetter, Danarra Bishop, Jacqueline Graf, Carly James, Seriou Frankema

Coach: Tate Napier



Queensland Blades

Corey Weyer, Tim Howard, Hugh Pembroke, Michael Francis, Ashley Hennegan, Joel Rintala, Blake Wotherspoon, Robert Bell, Jacob Anderson, Shane Kenny, Scott Boyde, Cade Banditt (gk), Matthew Finn (gk), Oliver Crane, Douglas Buckley, Matthew Swann, Matthew Shaw, Jake Whetton, Daniel Beale, Dylan Wotherspoon, Justin Douglas, Jared Taylor

Coach: Matthew Wells



Queensland Scorchers

Savannah Fitzpatrick, Madison Fitzpatrick, Ashlea Fey, Ambrosia Malone, Kirstin Dwyer, Jodie Kenny, Jordyn Holzberger, Madeline James, Tegan Richards, Stephanie Kershaw, Rebecca Greiner, Morgan Gallagher, Hannah Astbury (gk), Emily Burrows (gk), Layla Eleison, Britt Wilkinson, Georgia Hillas, Renee Taylor

Coach: Lee Bodimeade



SA Hotshots

William Abbott, Sijbrand Bolhuis, Simon Brown, Lachlan Busiko, Scott Germein, Brodie Gleeson, Fred Gray, Ross Hetem, Dong Hyung Lee, James Keeves, Luke Larwood, Andy Leat, Daniel Mitchell, Alastair Oliver, Glyn Tamlin, Michael Wells (gk), Cameron White, Kurtis Willson

Coach: Michael Nobbs



SA Suns

Jane Claxton, Holly Evans, Celeste Foord, Emily Grist, Amy Hammond (gk), Kate Holland-Smith, Lucy Holland-Smith, Amy Hunt, Euleena MacLachlan, Karri McMahon, Ashleigh Morrison, Alison Penington, Hattie Shand, Miki Spano, Lucy Talbot, Leah Welstead, Ashlee Wells (gk), Mariana Lagos

Coach: Mark Dedman



Tassie Tigers

Jayden Pearson (gk), Nick Leslie, Hayden Beltz, Benjamin Austin, Kurt Mackey, Jeremy Edwards, Linden McCarthy, Eddie Ockenden (c), Samuel McCulloch, Joshua Beltz, Jack Welch, Kieron Arthur, Alistair White, Grant Woodcock (gk), Tim Deavin, James Bourke, Ben Read, James Dick, Oliver Smith, Gobindraj Gill, William Shaw, Sam McCambridge

Coach: Glenn Freeman



Tassie Van Demons

Sofie McLeod, Nicole Geeves, Molly Haas, Madeleine Hinton, Jess Tremayne, Blair Patten, Laura Spandler, Ashleigh Arthur, Samantha Lawrence, Louisa Jacobson, Jean Flanagan, Nellie Paynter, Sarah McCambridge, Eliza Westland, Phillida Bridley, Julia Gunn, Evelyn Dalton (gk), Ruby-Rose Haywood (gk)

Coach: Ilene Carr



Victorian Vikings

James Webster, Max Hendry, Andrew Scanlon, Josh Simmonds, Andrew Philpott, Chris Ciriello, Stephen Gale, Josh Pollard, Nathan Ephraums, Russell Ford, George Bazeley (gk), Joel Hamilton, Jayshaan Randhawa, Jonathan Bretherton, Zach Meaden, Damon Steffens, Oscar Wookey, Kiran Arunasalam, Johan Durst (gk), Tim Cross, James Knee, Aaron Kleinschmidt

Coach: Jay Stacy



Victorian Vipers

Morgan Gould (gk), Aisling Utri, Nicola Hammond, Sophie Taylor, Kristina Bates, Lily Brazel, Kary Chau, Olivia Colasurdo, Sarah Breen, Sabine Van den Assem, Emily Hurtz, Meg Pearce, Hayley Padget, Madi Ratcliffe, Samantha Snow, Hannah Gravenall, Rachael Lynch (gk), Lydia Velzian

Coach: Tim Strapp



WA Thundersticks

Jason Gabriel, Alec Rasmussen, Tim Geers, Jake Harvie, Frazer Gerrard, Marshall Roberts, Tyler Lovell (gk), Coby Green, Graeme Begbie, Tom Wickham, Will Byas, Dane Gavranich, Daniel Robertson, Liam Flynn, Bryn De Bes, Brayden King, Aran Zalewski, Brandon Gibbs, Josuha Bowen, James Richardson (gk), Matthew Fisher, Joseph Kenny

Coach: Chris O’Reilly



WA Diamonds

Phillipa Morgan, Candyce Peacock, Jemma Buckley (c), Shanea Tonkin, Penny Squibb, Kathryn Slattery, Rachel Frusher, Roos Broek, Caitlin Pascov, Annie Gibbs, Aleisha Power (gk), Renee Rockliff, Line Malan, Erin Judd (gk), Sienna Archer, Sara Foster, Danielle Bestall, Sage Rogers-Uff

Coach: Jeremy Davy



Hockey Australia media release