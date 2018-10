Buenos Aires (ARG)



Men's results



11 - 12 VAN 2 KEN 9

QF1 MAS 2 AUT 0

QF2 AUS 4 ZAM 6

QF3 IND 4 POL 2

QF4 ARG 5 BAN 0

9 - 10 MEX 2 CAN 1



Final placings



9 Mexico

10 Canada

11 Kenya

12 Vanuatu



Women's results



QF1 IND 3 POL 0

QF2 AUS 3 RSA 3 (SO 2 - 3)

QF3 CHN 1 AUT 1 (SO 2 - 1)

QF 4 ARG 3 NAM 0



