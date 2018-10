Buenos Aires (ARG)



Men's Results



7-8 BAN 2 AUT 2 (SO 0-2)

5-6 POL 4 AUS 4 (SO 2-1)

Bronze ARG 4 ZAM 0

Gold IND 2 MAS 4



Final standings



1. Malaysia

2. India

3. Argentina

4. Zambia

5. Poland

6. Australia

7. Austria

8. Bangladesh

9. Mexico

10. Canada

11. Kenya

12. Vanuatu



Women's Results



7-8 NAM 1 POL 3

5-6 AUS 3 AUT 0

Bronze RSA 0 CHN 6

Gold ARG 3 IND 1



Final standings



1. Argentina

2.. China

4. South Africa

5. Australia

6. Austria

7. Poland

8. Namibia

9. Uruguay

10. Zimbabwe

11. Mexico

12. Vanuatu



YOG Official site