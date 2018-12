Bhubaneswar (IND)



Results 12 December



ARG v ENG (QF) 2 - 3

AUS v FRA (QF) 3 - 0



Fixtures 13 December



16:45 GER v BEL (QF)

19:00 IND v NED (QF)



Friday 14 December is a rest day - thank goodness!



Semi-finals



15 Dec 2018 16:00 ENG v BEL or GER (SF 1)

15 Dec 2018 18:30 AUS v NED or IND (SF 2)



Out of the Competition



Pool stage

Spain

Ireland

South Africa

Malaysia



Cross-overs

New Zealand

China

Pakistan

Canada



Quarter-finals

Argentina

France



FIH Match Centre