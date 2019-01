Various



Weekend fixtures



ESP v GBR (RR) 4 - 6 (Q4)

26 Jan 2019 18:15 (GMT -3) ARG v BEL (RR)

27 Jan 2019 14:30 (GMT +13) NZL v NED (RR)



Live Streaming on https://fih.live (Geo blocked if your country has TV coverage)



FIH Match Centre