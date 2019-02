The full results from the final day's play





Men



KZNIB v MPU (Play Off 9 - 12) 3 - 2 (1 - 2)

SGW v EG (Play Off 9 - 12) 6 - 2 (3 - 2)

KZNM v SG (Play Off 5 - 8) 2 - 7 (0 - 4)

NG v EP (Play Off 5 - 8) 6 - 3 (3 - 1)

WP v KZNI (Semi Final) 5 - 3 (4 - 1)

KZNC v NAM (Semi Final) 1 - 1 (1 - 0) (2 - 3 SO)

MPU v EG (11/12) 5 - 1 (3 - 1)

SG v NG (5/6) 3 - 2 (2 - 2)

KZNIB v SGW (9/10) 2 - 7 (1 - 4)

KZNI v KZNC (3/4) 1 - 3 (1 - 2)

KZNM v EP (7/8) 4 - 9 (4 - 3)

WP v NAM (1/2) 3 - 2 (3 - 0)



Women's A Section



WPP v NG (Play-Off 5 - 8) 1 - 4 (1 - 1)

MPU v KZNM (Play-Off 5 - 8) 1 - 4 (0 - 2

KZN v KZNI (Semi Final) 4 - 3 (1 - 1)

WP v SG (Semi Final) 0 - 1 (0 - 1)

WPP v MPU (7&8) 1 - 2 (1 - 2)

KZNI v WP (3&4) 2 - 1 (1 - 0)

NG v KZNM (5&6) 2 - 2 (0 - 1) (1 - 2 SO)

KZN v SG (Final) 1 - 2 (1 - 0)



Women's B Section



EG v KZNIB (5&6) 2 - 4 (1 - 0

NAM v SGW (Semi Final) 4 - 3 (3 - 2)

NW v KZNR (Semi Final) 2 - 1 (1 - 1)

SGW v KZNR (3&4) 1 - 4 (0 - 2)

NAM v NW (Final) 3 - 2 (2 - 0)



SA Hockey Association media release