CAN v CHN (Cross-over) 3 - 3 (3 - 1 SO)

MAS v WAL (Cross-over) 2 - 1



Upcoming (GMT +8)



2 May 2019 17:50 BLR v BRA (7 / 8)

2 May 2019 20:05 CHN v WAL (5 / 6)



3 May 2019 17:50 ITA v CAN (SF)

3 May 2019 20:05 AUT v MAS (SF)



FIH Match Centre