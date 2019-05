Durban (RSA)



Fixtures (GMT +2)



28 May 2019 RSA v ZIM 7 - 0 (3 - 0)

29 May 2019 ZIM v BOT 17 - 0 (7 - 0)

29 May 2019 RSA v ZIM 14 - 1 (5 - 1)

30 May 2019 RSA v BOT 20 - 0 (9 - 0)

30 May 2019 RSA v ZIM 6 - 3 (3 - 2)

31 May 2019 RSA v BOT 19 - 0 (10 - 0)

31 May 2019 18:00 RSA v ZIM

1 Jun 2019 10:00 ZIM v BOT

1 Jun 2019 17:00 RSA v ZIM



FIH Match Centre