Rome (ITA)



26 May 2019 ESP v MAS (RR) 5 - 1

27 May 2019 ESP v ITA (RR) 2 - 1

28 May 2019 MAS v ITA (RR) 1 - 1

29 May 2019 MAS v ESP (RR) 2 - 4

30 May 2019 ITA v ESP (RR) 4 - 3

31 May 2019 ITA v MAS (RR) 0 - 2



Final standings

Rank Team Played Wins Draws Losses Goals For Goals Against Goal Difference Points 1 Spain 4 3 0 1 14 8 6 9 2 Italy 4 1 1 2 6 8 -2 4 3 Malaysia 4 1 1 2 6 10 -4 4

