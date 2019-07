Plzeň Litice, Czech Republic



Results



19 Jul 2019 10:15 BLR v ITA (Pool C) 0 - 2

19 Jul 2019 12:30 CZE v POR (Pool C) 5 - 5

19 Jul 2019 14:45 IRL v SCO (Semi Final 1) 0 - 1

19 Jul 2019 17:00 RUS v TUR (Semi Final 2) 5 - 4



20 Jul 2019 09:15 BLR v POR (Pool C) 13 - 2

20 Jul 2019 11:30 ITA v CZE (Pool C) 5 - 0

20 Jul 2019 13:45 IRL v TUR (3rd/4th Place) 4 - 1

20 Jul 2019 16:00 SCO v RUS (Final) 9 - 0



Pool Standings



Pool C

Rank Team Played Wins Draws Losses Goals For Goals Against Goal Difference Points 1 Italy 3 3 0 0 13 0 13 9 2 Belarus 3 2 0 1 17 6 11 6 3 Czech Republic 3 0 1 2 7 14 -7 1 4 Portugal 3 0 1 2 7 24 -17 1

