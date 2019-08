Lima (PER)



Fixtures (GMT - 5)



6 Aug 2019 09:30 PER v URU (Cross-over)

6 Aug 2019 11:45 MEX v CUB (Cross-over)

6 Aug 2019 15:00 ARG v CHI (SF1)

6 Aug 2019 17:15 CAN v USA (SF2)



FIH Match Centre