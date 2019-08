Lima (PER)



Results



10 Aug 2019 PER v MEX (7/8 Place) 0 - 6

10 Aug 2019 CUB v TTO (5/6 Place) 1 - 2

10 Aug 2019 USA v CHI (Bronze) 2 - 1

10 Aug 2019 ARG v CAN (Gold) 5 - 2



Final standings



1. Argentina - Qualifies for Tokyo2020

2. Canada

3. United States

4. Chile

5. Trinidad & Tobago

6. Cuba

7. Mexico

8. Peru



FIH Match Centre