Results from the Oceania Intercontinental Hockey 5s Men's and Women's competition





2019 Oceania Intercontinental Hockey 5s (Men)

Rockhampton Queensland (AUS)



Results



4 Sep 2019 PNG v SOL 5 - 2

4 Sep 2019 SOL v PNG 1 - 4



2019 Oceania Intercontinental Hockey 5s (Women)

Rockhampton Queensland (AUS)



Results



4 Sep 2019 PNG v SOL 5 - 1

4 Sep 2019 SOL v PNG 1 - 8



FIH Match Centre