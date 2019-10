25 Oct 2019 AUS v RUS (AUS v RUS) 4 - 2 (First AUS goal in 21 seconds!)

25 Oct 2019 CHN v BEL (CHN v BEL) 0 - 2

25 Oct 2019 ESP v KOR (ESP v KOR 2 - 1



26 Oct 2019 16:00 (GMT +8) CHN v BEL (CHN v BEL) 2 - 0 (Q4)

26 Oct 2019 19:00 (GMT +8) AUS v RUS (AUS v RUS)

26 Oct 2019 20:00 (GMT +1) ESP v KOR (ESP v KOR)



Live streaming on https://fih.live (may be geoblocked) and other broadcast partners



FIH Match Centre