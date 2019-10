25 Oct 2019 ESP v FRA 3 - 3



26 Oct 2019 CAN v IRL 3 - 5

26 Oct 2019 NED v PAK 4 - 4

26 Oct 2019 ESP v FRA 3 - 2 Spain qualify for Tokyo 2020



27 Oct 2019 14:00 (GMT -8) CAN v IRL 3 - 1 (S/O 5/7 - 4/7) Canada qualify for Tokyo 2020

27 Oct 2019 16:00 (GMT +1) NED v PAK 6-1 Netherlands qualify for Tokyo 2020



Replays on https://fih.live



FIH Match Centre