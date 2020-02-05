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PHF calls 48 players for Azlan Shah Cup training camp

Published on Wednesday, 05 February 2020 10:00 | Hits: 31
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KARACHI: Pakistan Hockey Federation (PHF) has called 48 players for the training camp for Sultan Azlan Shah Cup to be held in Ipoh, Malaysia, from April 11 to 18, a PHF press release on Tuesday said.



PHF has directed the following 48 players to report to Khwaja Junaid, the camp commandant, at the National Hockey Stadium, Lahore, on February 10.

Goalkeepers: Amjad Ali, Waqar, Muneeb ur Rehman, Agha Awn Ali, Abdullah. Full backs: Amjad Ali Khan, Mubashir Ali, Rizwan Ali, Atif Mushtaq, Sami ullah Khan, Usama Bashir, Arbaz, Abdullah Bhutto, Usman Bashir.

Half backs: Ammad Shakeel Butt, Azfar Yaqoob, Junaid M Manzoor, Rizwan Senior, M Adnan, Rashid Mehmood, Aqeel, Asif Hanif, Moin Shakeel Ahtisham.

Forwards: Umar Bhutta, Abu Bakar Mahmood, Aiaz Ahmad, Nohaiz Zahid Malik, Faizan, Ahmad Nadeem, Tazeem-ul-Hassan, Rana Suhail Riaz, Sulaiman Razzaq, Ali Shan, Sami Ullah, Qazi Asfand Yar, Mohsin Khan, Rana Waheed, Ghazanfar Ali, Hammadudin Anjum, Arfaz, Umair Sattar, Rooman, Ali Aziz, Bilawal, Asher Tariq, Zain Ejaz, Hamza.

The News International

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