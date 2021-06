Spring City, Philadelphia (USA)

All times GMT - 4



25 Jun 202 CAN v ARG (RR) 3 - 6

25 Jun 2021 ARG v USA (RR) 4 - 3

25 Jun 2021 USA v CAN (RR) 6 - 1



26 Jun 2021 10:15 USA v ARG (RR)

26 Jun 2021 14:45 ARG v CAN (RR)

26 Jun 2021 19:15 CAN v USA (RR)



27 Jun 2021 13:30 1st RR v 2nd RR (Final)

Pool standings

Rank Team Played Wins Draws Losses Goals For Goals Against Goal Difference Points 1 Argentina 2 2 0 0 10 6 4 6 2 United States 2 1 0 1 9 5 4 3 3 Canada 2 0 0 2 4 12 -8 0

