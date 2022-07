ESP v AUS (M)

Terrassa



All times GMT +2



15 Jul 2022 12:00 ESP v AUS 3 - 2

17 Jul 2022 10:30 ESP v AUS

18 Jul 2022 11:00 ESP v AUS



NED v NZL (M)

Eindhoven



15 Jul 2022 14:00 NED v NZL 4 - 3

16 Jul 2022 12:00 NED v NZL 3 - 0



CZE v SUI U21 (M)

Plzen Litice



15 Jul 2022 19:00 CZE v SUI 3 - 1

16 Jul 2022 18:00 CZE v SUI 2 - 7

17 Jul 2022 10:00 CZE v SUI



Cardiff (WAL)



WAL v RSA (M)



16 Jul 2022 13:00 WAL v RSA 3 - 5

17 Jul 2022 13:00 WAL v RSA



WAL v RSA (W)



16 Jul 2022 15:30 WAL v RSA 1 - 0

17 Jul 2022 15:30 WAL v RSA

19 Jul 2022 16:30 WAL v RSA



