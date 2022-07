Terrassa, Spain and Amstelveen, Netherlands



All times GMT + 2



Terassa



16 Jul 2022 18:30 NED v AUS (SF) 1 - 0

16 Jul 2022 21:30 GER v ARG (Sf) 2 - 2 (2 - 4 SO)



17 Jul 2022 18:30 AUS v GER (3rd - 4th) 2 - 1

17 Jul 2022 21:30 NED v ARG (Final) 3 - 1



Pool Standings



Live streaming and full game replay on the Watch Hockey App (May be Geo blocked if there is TV coverage)



Event pagers with individual match reports