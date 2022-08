Bangkok (THA)



All times GMT +7



Men



12 Aug 2022 13:30 TPE v SGP (Pool) 4 - 0

12 Aug 2022 17:00 IRI v MAS (Pool) 3 - 0

12 Aug 2022 19:30 THA v INA (Pool) 3 - 8



13 Aug 2022 12:30 IRI v KAZ (Pool) 4 - 3

13 Aug 2022 15:30 MAS v INA (Pool) 2 - 2

13 Aug 2022 18:30 THA v SGP (Pool)



14 Aug 2022 12:30 TPE v INA (Pool)

14 Aug 2022 15:30 KAZ v MAS (Pool)

14 Aug 2022 18:30 IRI v THA (Pool) -



Pool standings



Women



12 Aug 2022 12:15 SGP v MAS (Pool B) 0 - 6

12 Aug 2022 14:45 IRI v TPE (Pool A) 5 - 2

12 Aug 2022 18:15 KAZ v INA (Pool A) 2 - 2



13 Aug 2022 09:30 IRI v SGP (5-8th Place) 5 - 1

13 Aug 2022 11:00 CAM v TPE (5-8th Place) 2 - 3

13 Aug 2022 14:00 KAZ v THA (Semi-Final 1) 0 - 6

13 Aug 2022 17:00 MAS v INA (Semi-Final 2)



14 Aug 2022 14:00 SGP v CAM (7/8th Place)

14 Aug 2022 17:00 IRI v TPE (5/6th Place)



Pool standings



Live streaming and full game replay on the Watch Hockey App (May be Geo blocked if there is TV coverage)



FIH Match Centre