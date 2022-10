By Jugjet Singh





KUALA LUMPUR 16 OKTOBER 2022. Pemain Hoki Perak menjulang Piala Tun Abdul Razak selepas menewaskan Pahang pada perlawanan akhir Piala Tun Abdul Razak 2022 di Stadium Hoki Bukit Jalil. -NSTP/HAZREEN MOHAMAD



KUALA LUMPUR: Perak retained their men's Razak Cup crown following a dominating performance at the National Hockey Stadium in Bukit Jalil today.