San José, Costa Rica



Men



12 Nov 2022 10:30 GUA v ESA 1 - 1 (1 - 0) (4 - 3 SO)

2 Nov 2022 11:15 CRC v PAN 1 - 0 (1 - 0)

12 Nov 2022 12:45 ESA v PAN (3/4th Place) 1 - 1 (1 - 0) (3 - 2 SO)

12 Nov 2022 14:15 GUA v CRC (Final) 0 - 2 (0 - 0)



Final Pool standings



Women



12 Nov 2022 09:00 CRC v ESA 1 - 0 (0 - 0)

12 Nov 2022 09:45 GUA v PAN 1 - 1 (1 - 0) (2 - 1 SO)

12 Nov 2022 12:00 ESA v PAN (3/4th Place) 0 - 0 (3 - 1 SO)

12 Nov 2022 13:30 CRC v GUA (Final) 0 - 2 (0 - 0)



Final pool standings



