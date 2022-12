Potchefstroom



All times GMT +2



3 Dec 2022 09:00 FRA v CAN (5th - 8th) 7 - 1

3 Dec 2022 11:15 JPN v PAK (5th - 8th) 3 - 1

3 Dec 2022 13:30 IRL v MAS (Semi-Final) 3 - 0

3 Dec 2022 15:45 KOR v RSA (Semi-Final 1 - 1 (2 - 3 SO)



4 Dec 2022 08:30 CAN v PAK (7th - 8th) 4 - 5

4 Dec 2022 10:45 FRA v JPN (5th - 6th)

4 Dec 2022 13:00 MAS v KOR (3rd - 4th)

4 Dec 2022 15:15 IRL v RSA (Final)



Final Pool Standings



FIH Match Centre