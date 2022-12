Potchefstroom



4 Dec 2022 08:30 CAN v PAK (7th - 8th) 4 - 5

4 Dec 2022 10:45 FRA v JPN (5th - 6th) 2 - 2 (4 - 2 SO)

4 Dec 2022 13:00 MAS v KOR (3rd - 4th) 0 - 4

4 Dec 2022 15:15 IRL v RSA (Final) 3 - 4



Final Standings



1. South Africa - Promoted to 23/24 Pro League

2. Ireland

3. Korea

4. Malaysia

5. France

6 Japan

7. Pakistan

8. Canada



FIH Match Centre