Santiago del Estero, Argentina



All times GMT -3



Men



13 Dec 2022 21:40 GBR v NED (RR) 3 - 0

14 Dec 2022 21:40 ARG v NED (RR) 2 - 2 (4 - 1 SO)

15 Dec 2022 21:40 ARG v GBR (RR) 1 - 1 (1 - 2 SO)

16 Dec 2022 21:40 NED v GBR (RR) 1 - 1 (0 - 2 SO)

17 Dec 2022 21:40 ARG v NED (RR) 2 - 4

18 Dec 2022 21:40 ARG v GBR (RR) 2 - 2 ( 2 - 4 SO)



Women



13 Dec 2022 19:10 GBR v NED (RR) 1 - 2

14 Dec 2022 19:10 ARG v NED (RR) 1 - 3

15 Dec 2022 19:10 ARG v GBR (RR) 3 - 0

16 Dec 2022 19:10 NED v GBR (RR) 6 - 0

17 Dec 2022 19:10 ARG v NED (RR) 0 - 2

18 Dec 2022 19:10 ARG v GBR (RR) 1 - 0



