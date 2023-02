Pretoria, South Africa



All times GMT +2



Men



5 Feb 2023 09:40 AUS v RSA (Pool B) 3 - 3

5 Feb 2023 12:00 IRI v ARG (Pool B) 4 - 5

5 Feb 2023 14:20 CZE v USA (Pool B) 3 - 4

5 Feb 2023 16:40 NED v NAM (Pool A) 7 - 1

5 Feb 2023 19:00 AUT v NZL (Pool A) 7 - 1

5 Feb 2023 21:20 BEL v KAZ (Pool A) 7 - 1



6 Feb 2023 08:30 AUT v NAM (Pool A) 2 - 0

6 Feb 2023 10:50 NED v KAZ (Pool A)

6 Feb 2023 13:10 NZL v BEL (Pool A)

6 Feb 2023 15:30 ARG v AUS (Pool B)

6 Feb 2023 17:50 IRI v USA (Pool B)

6 Feb 2023 20:10 CZE v RSA (Pool B)



7 Feb 2023 08:30 AUS v IRI (Pool B)

7 Feb 2023 12:00 RSA v USA (Pool B)

7 Feb 2023 14:20 ARG v CZE (Pool B)

7 Feb 2023 16:40 KAZ v NAM (Pool A)

7 Feb 2023 19:00 BEL v AUT (Pool A)

7 Feb 2023 21:20 NZL v NED (Pool A)



Women



5 Feb 2023 08:30 AUT v RSA (Pool A) 3 - 2

5 Feb 2023 10:50 AUS v USA (Pool A) 4 - 2

5 Feb 2023 13:10 NED v NZL (Pool A) 10 - 0

5 Feb 2023 15:30 NAM v KAZ (Pool B) 3 - 5

5 Feb 2023 17:50 UKR v CAN (Pool B) 1 - 1

5 Feb 2023 20:10 CZE v BEL (Pool B) 6 - 1



6 Feb 2023 09:40 CAN v NAM (Pool B) 2 - 2

6 Feb 2023 12:00 CZE v KAZ (Pool B)

6 Feb 2023 14:20 UKR v BEL (Pool B)

6 Feb 2023 16:40 AUT v USA (Pool A)

6 Feb 2023 19:00 NED v RSA (Pool A)

6 Feb 2023 21:20 NZL v AUS (Pool A)



7 Feb 2023 09:40 USA v RSA (Pool A)

7 Feb 2023 10:50 AUS v NED (Pool A)

7 Feb 2023 13:10 NZL v AUT (Pool A)

7 Feb 2023 15:30 CAN v CZE (Pool B)

7 Feb 2023 17:50 NAM v UKR (Pool B)

7 Feb 2023 20:10 KAZ v BEL (Pool B)



