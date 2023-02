By Tariq Ali



How the Women's Indoor World Cup in South Africa compared to previous editions..



Statistics

Least goal averages of all time

Matches Goals Averages Venue. Year

40. 219. 5.48. Pretoria 2023

38. 213. 5.61. Poznan. 2011

40. 250. 6.25. Berlin. 2018

46. 314. 6.83. Leipzig. 2015

38. 287. 7.55. Vienna. 2007

38. 321. 8.45. Leipzig. 2003



The highest teams' scores in a match:-

Netherlands scored 10-0 against New Zealand, the highest match score at FIH Indoor Hockey Women's World Cup Pretoria South Africa 2023



All time highest teams'scores in a match:-

Germany 19-2 Australia Leipzig 2003

Germany 19-2 Trinidad and Tobago Leipzig 2003

Germany 17-1 Namibia Poznan 2011

Netherlands 15-0 Mexico Leipzig 2003

Netherlands 15-0 Kazakhstan Leipzig 2015

Netherlands 14-0 South Africa Leipzig 2015

Germany 14-3 Austria Leipzig 2003

Germany 13-0 Scotland Vienna 2007

Germany 13-1 Italy Vienna 2007

Germany 12-0 Czech Republic Leipzig 2003

Germany 12-0 Australia Vienna 2007

Belarus 12-0 Namibia Poznan 2011

Germany 12-0 Namibia Berlin 2018

Belarus 12-1 Trinidad and Tobago Leipzig 2003

Germany 12-2 France Leipzig 2003

South Africa 11-0 Kazakhstan 2015

Trinidad and Tobago 11-1 Mexico Leipzig 2003

Czech Republic 11-1 Kazakhstan Leipzig 2015

Netherlands 10-0 New Zealand Pretoria 2023

Germany 10-1 Austria Leipzig 2015

Ukraine 10-4 Scotland Vienna 2007



Most individual goals in a match in the Women's World Cup:

8 Natascha Keller Germany 19-2 Trinidad and Tobago

5 Kolsky Gaye Australia 7-3 Trinidad and Tobago Leipzig 2003

5 Maryna Vynohradova Ukraine 7-2 Czech Republic Vienna 2007

5 Julia Muller Germany 13-1 Italy Vienna 2007

5 Denise de Admiraal Netherlands 14-0 South Africa Leipzig 2015

5 Donja Zwinkels Netherlands 10-0 New Zealand Pretoria 2003



All time top goals scorers in Women's World Cup

24 Natascha Keller Germany Leipzig 2003

18 Julia Muller Germany Vienna 2007

17 Donja Zwinkels Netherlands Pretoria 2023

15 Fanny Rinne Germany Leipzig 2003

14 Janneke Schopman Netherlands Leipzig 2003

13 Anneke Bohmert Germany Leipzig 2003

13 Natascha Keller Germany Vienna 2007

13 Denise de Admiraal Netherlands Leipzig 2015

12 Lieke Hulsen Netherlands Leipzig 2015

12 Krestsina Papkova Belarus Leipzig 2015

11 Franziska Gude Germany Leipzig 2003

11 Belle van Meer Netherlands Poznan 2011

10 Kolsky Gaye Australia Leipzig 2003

10 Volha Shyntar Belarus Vienna 2007

10 Nuria Camen Spain Vienna 2007

10 Fanny Rinne Germany Poznan 2011

10 Yuliya Mikheichyk Belarus Leipzig 2015

10 Lieke van Wijk Netherlands Pretoria 2023