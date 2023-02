Sydney Olympic Park Hockey Centre, Australia



All times GMT +11



10 Feb 2023 18:40 AUS v CHN (RR) 1 - 1 (SO 3 - 1)

11 Feb 2023 16:40 CHN v GER (RR) 1 - 2

12 Feb 2023 16:40 AUS v GER (RR) 3 - 0

13 Feb 2023 18:40 AUS v CHN (RR) 2 - 2 (SO 4 -3)

14 Feb 2023 18:40 GER v CHN (RR) 3 - 0

15 Feb 2023 18:40 AUS v GER (RR) 3 - 3 (SO 1 - 2)



Wellington, New Zealand



All times GMT +13



18 Feb 2023 15:10 NZL v USA (RR)

19 Feb 2023 15:10 NZL v CHN (RR)

20 Feb 2023 16:10 CHN v USA (RR)

24 Feb 2023 16:10 USA v CHN (RR)

25 Feb 2023 15:10 NZL v USA (RR)

26 Feb 2023 15:10 NZL v CHN (RR)



Pool standings



FIH Match Centre