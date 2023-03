Hobart, Australia



All times GMT +11

Women



28 Feb 2023 17:10 AUS v ARG (RR) 2 - 0

1 Mar 2023 17:10 AUS v USA (RR) 0 - 0 (SO 1 - 3)

2 Mar 2023 17:10 ARG v USA (RR) 3 - 0

3 Mar 2023 19:10 AUS v ARG (RR)

4 Mar 2023 19:10 AUS v USA (RR)

5 Mar 2023 19:10 USA v ARG (RR)



Men



28 Feb 2023 19:10 AUS v ARG (RR) 2 - 2 (SO 2/4 - 4/5 )

1 Mar 2023 19:10 AUS v ESP (RR) 2 - 4

2 Mar 2023 19:10 ARG v ESP (RR) 3 - 4

3 Mar 2023 17:10 AUS v ARG (RR)

4 Mar 2023 17:10 AUS v ESP (RR)

5 Mar 2023 17:10 ESP v ARG (RR)



