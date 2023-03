By Tariq Ali



Following is the list of field hockey players who appeared in 350+ senior international hockey matches





Men

Caps Players Country

453 Teun de Nooijer ( Netherlands)

439*John-John Dohmen ( Belgium)

432 Barry Middleton (England & Great Britain)

412* Eddie Ockenden (Australia)

412 Dilip Tirkey (India)

410 Waseem Ahmad (Pakistan)

402 Jeroen Delmee (Netherlands)

369 Wattheus Matthias (Germany)

365. Jamie Dwyer ( Australia)

365 Felix Denayer (Belgium)

359 Thomas Briels (Belgium)

358 Marc Coudron ( Belgium)

357* Cedric Charlier ( Belgium)

356 Matias Paredes (Argentina)

350. Azlan Misron (Malaysia)



Women

389. Natascha Keller (Germany)

381 Akemi Kato (Japan)

376. Luciana Aymar (Argentina)

375. Kate Richardson-Walsh (England & Great Britain)

360. Nadine Earnsting Krienke (Germany)

355. Karen Brown (England & Great Britain)