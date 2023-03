By Tariq Ali



The following players who have played for their country in senior international hockey for over 15 years.





Men's

Years Caps Players' detail

27. 324 Kwandwane Brown (Trinidad & Tobago (1992-2019)

23. 185 Dhayan Chand (India) 1926-1949

24. 317 Paul Chauhan (Canada) 1974-1998

21. 348 Kenneth Pereira (Canada) 1994- 2015

20. 288 Jorge Lombi (Argentina) 1991-2011

20. 294 Juan Vivaldi (Argentina) 2001-2021

20. 322 Kumar Subramaniyam (Malaysia) 1999-2019

19. 327 Ryan Archibald (New Zealand) 1997-2016

19. 350 Azlan Misron (Malaysia) 2002-2021

18 224 Patrick Burrows (Canada) 1980-1998

18 346 Robert Short (Canada) 1995-2013

18. 314 Jang Jong-Hyun (Korea) 2004-2022

18. 453 Teun de Nooijer (Netherlands) 1994-2012

18. 356 Matias Paredes (Argentina) 2001-2019

18. 306 Russell Simon Garcia (England & Great Britain) 1986-2004

18. 293 Pau Quemada (Spain) 2003-2021

17. 410 Waseem Ahmad (Pakistan) 1996-2013

17. 322 Pedro Ibarra (Argentina) 2004-2021

17. 412 Eddie Ockenden (Australia) 2006-2023

17. 312 Razie Rahim (Malaysia) 2006-2023

17. 293 Simon Child (New Zealand) 2005-2023

17. 304 Paul Amat ( Spain) 1995-2012

17. 323 Quico Cortes (Spain) 2004-2021

16. 221 Tom van't Hek (Netherlands) 1976-1992

16. 182 Sandeep Singh (India) 2004-2020

16. 329 Noor Saif Zaini ( Malaysia) 2985-2001

16. 329 Shea McAleese (New Zealand). 2005-2021

15. 365 Jamie Dwyer (Australia) 2001-2016

15. 322 Juan Martin Lopez (Argentina) 2006-2021

15. 301 Thierry Renaer (Belgium) 1993-2008

15. 441 John-John Dohmen (Belgium) 2008-2023

15 365 Felix Denayer (Belgium) 2008-2023

15 359 Thomas Briels (Belgium) 2006-2021

15. 359 Cedric Charlier (Belgium) 2008-2023

15. 258 Fu Borang (China) 1997-2012

15 282 Christopher Bechmann (Germany) 1991-2006

15. 222 Florian Fuchs ( Germany) 2008-2023

15 334 Tobias Hauke (Germany) 2005-2020

15. 432 Barry Middleton (England & Great Britain) 2003-2018

15. 412 Dilip Tirkey (India) 1995-2010

15. 339 Dhanraj Pillai (India)1989-2004

15. 337 Chua Boon Hyat (Malaysia) 1998-2013

15. 202 Ties Kruize (Netherlands) 1971-1986

15. 350 Sohail Abbas (Pakistan) 1998-2013

15. Sergi Enrique (Spain) 2004-2019



Women's

Years Caps Players'detail

20. 252 Katrina Powell (Australia) 1994-2014

18. 286 Rhona Simpson (Scotland) 1996-2014

18. 389 Natascha Keller (Germany) 1994-2012

17. 360 Nadine Earnsting Krienke (Germany) 1990-2007

17. 329 Jane Muller Wieland (Germany) 2002-2019

17. 306 Alex Danson Bannett (England & Great Britain) 2001-2018

17. 375 Kate Richardson-Walsh (England & Great Britain) 1999-2016

16. 376 Luciana Aymar (Argentina) 1998-2004

16. 317 Carla Rebecchi (Argentina) 2003-2019

15. 269 Rechelle Hawkes (Australia) 1985-2000

15. 303 Nikki Hudson (Australia) 1993-2008