Following is the list of women's field hockey players who appeared in 300 and more international matches



396 Natasha Keller (Germany) 1994-2012

377 Luciana Aymar (Argentina) 1998-2014

375 Kate Richardson Walsh (England and Great Britain) 1999-2016

360 Nadine Earnsting Krienke (Germany) 1990-2007

355 Karen Brown (England and Great Britain) 1988-1999

347 Marsha Cox Marescia (South Africa) 2001-2014

342 Madonna Blyth (Australia) 2004-2016

337 Fanne Rinne (Germany) 1998-2012

337 Noel Barrionuevo (Argentina) 2006-2019

329 Jane Muller Wieland (Germany) 2002-2019

323 Jane Sixsmith (England and Great Britain) 1988-2000

322 Fanny Cilhar (Germany) 1998-2012

317 Carla Rebecchi (Argentina) 2003-2019

316 Shirley McCay (Ireland) 2007-2020

314 Laura Unsworth (England and Great Britain) 2009-2023

306 Alex Danson Bannett (England and Great Britain) 2001- 2018

306 Delfina Merino (Argentina) 2009-2021

303 Nikki Hudson (Australia) 1993-2008

302 Jill Boon (Belgium) 2012-2019