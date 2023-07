2023 Invitational Tournament (Barcelona) - 27 July

Terrassa, Barcelona



All times GMT +2



4 Nations Men's



26 Jul 2023 18:00 IND v NED (RR) 1 - 1

26 Jul 2023 20:00 ESP v ENG (RR) 1 - 3



27 Jul 2023 is a rest day



Pool Standings



3 Nations Women's



26 Jul 2023 11:00 IND v ENG (RR) 1 - 1



27 Jul 2023 11:00 ESP v IND (RR)



Pool Standings



FIH Match Centre