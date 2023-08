EuroHockey Championship 2023: Statistics

By Tariq Ali



The all times performance of the Men's and Women's teams participating in the EuroHockey Championship 2023 to be held in Warsteiner Hockey Park, Monchengladbach, Germany







Men's teams

________________________________________

Teams Played Won Lost Drawn GF GA. GD

_________________________________________

NED. 107. 80. 14. 13. 428. 146. +282

-----------------------------------------------

GER. 104. 77. 13. 14. 380. 137. +243

-----------------------------------------------

ENG. 108. 61. 29. 18. 294. 163. +131

-----------------------------------------------

ESP. 104. 57. 34. 13. 284. 181. +103

-----------------------------------------------

BEL. 97. 46. 36. 17. 250. 224. +26

------------------------------------------------

FRA. 93. 31. 50. 12 173. 263. -90

------------------------------------------------

WAL. 64. 14. 38. 12. 85. 59. -74

------------------------------------------------

AUT. 32. 7. 21. 4. 34. 95. -61

__________________________________________



Women's teams

__________________________________________

Teams Played Won Lost Drawn. GF. GA GD

____________________________________________

NED. 87. 75. 5. 7. 401. 43. +358

---------------------------------------------------

GER. 87. 60. 20. 7. 259. 85. +174

--------------------------------------------------

ENG. 87. 54. 21. 12. 226. 90. +136

--------------------------------------------------

ESP. 87. 41. 35. 11. 173. 135 +35

---------------------------------------------------

BEL. 65. 22. 31. 12. 88. 164. -76

--------------------------------------------------

IRE. 82. 33. 38. 11. 117. 163. -46

---------------------------------------------------

SCO. 72. 28. 36. 8. 115. 139. -24

---------------------------------------------------

ITA. 55. 8. 41. 6. 46. 180. -134

____________________________________________