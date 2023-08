EuroHockey Championship 2023 - 23 August

Mönchengladbach, Germany



All times GMT +2



22 Aug 2023 was a rest day



23 Aug 2023 10:00 BEL v AUT (Pool A)

23 Aug 2023 12:15 ESP v ENG (Pool A)

23 Aug 2023 17:15 NED v WAL (Pool B)

23 Aug 2023 19:30 FRA v GER (Pool B)



Pool standings



Women



22 Aug 2023 12:30 ENG v SCO (Pool B) 5 - 0

22 Aug 2023 14:45 NED v ITA (Pool A) 5 - 0

22 Aug 2023 17:00 ESP v BEL (Pool A) 0 - 5

22 Aug 2023 19:30 IRL v GER (Pool B) 0 - 5



24 Aug 2023 12:30 ITA v SCO (Pool C)

24 Aug 2023 14:45 ESP v IRL (Pool C)

24 Aug 2023 17:00 NED v ENG (SF1)

24 Aug 2023 20:00 GER v BEL (SF2)



Pool standings



FIH Match Centre