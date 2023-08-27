Women's Asian Hockey5s World Cup Qualifier Salalah 2023 - 27 August

Salalah (OMA)
All times GMT +4
26 Aug 2023 11:00 INA v HKG (Challenger) 3 - 5 (1 - 3)
26 Aug 2023 12:00 BAN v IRI (Challenger) 9 - 3 (5 - 1)
26 Aug 2023 13:00 OMA v TPE (Challenger) 1 - 11 (1 - 4)
26 Aug 2023 14:00 MAS v THA (Elite) 1 - 8 (0 - 2)
26 Aug 2023 17:00 IRI v INA (Challenger) 3 - 10 (2 - 3)
26 Aug 2023 18:00 TPE v HKG (Challenger) 6 - 8 (3 - 2)
26 Aug 2023 19:00 BAN v OMA (Challenger) 9 - 2 (3 - 1
26 Aug 2023 20:00 JPN v IND (Elite) 1 - 7 (1 - 3)
27 Aug 2023 10:00 HKG v BAN (Challenger)
27 Aug 2023 11:00 INA v TPE (Challenger)
27 Aug 2023 12:00 IRI v OMA (Challenger)
27 Aug 2023 13:00 IND v THA (Elite)
27 Aug 2023 14:00 MAS v JPN (Elite)
27 Aug 2023 19:00 3rd Elite v 2nd Challenger (Crossover 1)
27 Aug 2023 20:00 4th Elite v 1st Challenger (Crossover 2)
Pool standings
FIH Match Centre