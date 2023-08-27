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Women's Asian Hockey5s World Cup Qualifier Salalah 2023 - 27 August

Salalah (OMA)

All times GMT +4

26 Aug 2023 11:00     INA v HKG (Challenger)         3 - 5 (1 - 3)
26 Aug 2023 12:00     BAN v IRI (Challenger)          9 - 3 (5 - 1)
26 Aug 2023 13:00     OMA v TPE (Challenger)      1 - 11 (1 - 4)
26 Aug 2023 14:00     MAS v THA (Elite)                1 - 8 (0 - 2)
26 Aug 2023 17:00     IRI v INA (Challenger)          3 - 10 (2 - 3)
26 Aug 2023 18:00     TPE v HKG (Challenger)      6 - 8 (3 - 2)
26 Aug 2023 19:00     BAN v OMA (Challenger)     9 - 2 (3 - 1
26 Aug 2023 20:00    JPN v IND (Elite)                  1 - 7 (1 - 3)

27 Aug 2023 10:00     HKG v BAN (Challenger)     
27 Aug 2023 11:00     INA v TPE (Challenger)     
27 Aug 2023 12:00     IRI v OMA (Challenger)     
27 Aug 2023 13:00     IND v THA (Elite)     
27 Aug 2023 14:00     MAS v JPN (Elite)     
27 Aug 2023 19:00     3rd Elite v 2nd Challenger (Crossover 1)
27 Aug 2023 20:00 4th Elite v 1st Challenger (Crossover 2)

Pool standings

FIH Match Centre