China in field hockey event in Asian Games

By Tariq Ali



The historical records and statistics of Chinese men's hockey team in Asian Games. Chinese men's hockey team won only a silver medal in 2006 Doha Asian Games.

Year Venue. Pld---W---L--D---GF--GA--Rank

1982 New Delhi. 5----1----4---0------2---15--6th

1990 Beijing 6----2----4---0------8---15--5th

1994 Hiroshima. 5----1----4---0------3---13--8th

1998 Bangkok. 6----3----3---0----12-----8--6th

2002 Busan. 5----3----2---0----14---17--6th

2006 Doha. 6----4----2---0----16---11--2nd

2010 Guangzhou 6---4----2---0----18-----9--5th

2014 Incheon. 5----2----2---1----12-----5--5th

Records

Highest Scores of the Match

China 7-0 Oman, Guangzhou, 2010

China 6-0 Sri Lanka, Incheon, 2014

China 6-1 Singapore, Bangkok, 1998

China 6-1 Oman, Doha, 2006

Highest Individual Score of the Match

4 goals - Yi Song , China 6-1 Oman, Doha, 2006

Most Individual Goals in an Edition

8 goals - Liu Yuxian (China) Guangzhou, 2010

________________________________________

The historical records and statistics of Chinese women's hockey team in Asian Games. Chinese women's hockey team won 3 gold medals, two silver medals and 3 bronze medals

Year Venue. Pld---W--L--D---GF--GA--Rank

1990 Beijing 5----4---1----0----20------4--2nd

1994 Hiroshima. 5----2---2----1----10------3--3rd

1998 Bangkok. 7----4---3----0----23----10--3rd

2002 Busan. 4----3---1----0------7------3--1st

2006 Doha. 7----6---1----0----25------5--1st

2010 Guangzhou 7----5---0----2----29------4--1st

2014 Incheon. 5----4---1----0------9------2--2nd

2018 Jakarta. 6----3---2----1----30------8--3rd

Records

Highest Scores of the Match

China 15-0 Hong Kong, Jakarta, 2018

China 13-0 Thailand, Guangzhou, 2010

China. 9-0 Hong Kong, Doha, 2006

China. 9-0 Chinese Taipei, Jakarta, 2018

China. 8-0 Singapore, Hiroshima, 1994

China. 8-0 Thailand, Bangkok, 1998

China. 7-0 Chinese Taipei, Doha, 2006

China. 6-0 Singapore, Beijing, 1990

China. 6-0 North Korea, Beijing, 1990

China. 6-0 Malaysia, Guangzhou, 2010

Highest Individual Score of the Match

7 goals - Gu Bingfeng, China 15-0 Hong Kong, Jakarta, 2018

4 goals - Ma Yibo, China 13-0 Thailand, Doha, 2006

3 goals - Zhaoxia Chen, China 9-0 Hong Kong, Doha, 2006

Most Individual Goals in an Edition

13 goals - Gu Bingfeng (China) Jakarta, 2018

7 goals - Ma Yibo (China) Doha, 2006

7 goals - Zhao Yudiao (China) Guangzhou, 2010