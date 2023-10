Pan American Games 2023 - 30 October 2023

Santiago de Chile, Chile



All times GMT -3



Men



29 Oct 2023 09:30 CAN v TTO (Pool B) 4 - 0

29 Oct 2023 11:30 ARG v PER (Pool A) 22 - 0

29 Oct 2023 17:30 BRA v USA (Pool B) 1 - 5

29 Oct 2023 19:30 MEX v CHI (Pool A) 0 - 5



31 Oct 2023 is a rest day



Women



30 Oct 2023 09:30 ARG v TTO (Pool A)

30 Oct 2023 11:30 MEX v CAN (Pool B)

30 Oct 2023 17:30 URU v USA (Pool A)

30 Oct 2023 19:30 CHI v CUB (Pool B)



