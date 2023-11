2023 FIH Junior World Cup (W) - 29 November

Santiago



All times GMT -3



29 Nov 2023 10:00 KOR v ZIM (Pool B)

29 Nov 2023 12:00 NED v AUS (Pool A)

29 Nov 2023 14:00 IND v CAN (Pool C)

29 Nov 2023 16:00 ARG v ESP (Pool B)

29 Nov 2023 18:00 GER v BEL (Pool C)

29 Nov 2023 20:30 RSA v CHI (Pool A)



